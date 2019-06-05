05.06.2019 09:02
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Hakurk'a "Pençe" Harekatı

Hakurk

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.?
Kaynak: AA
Zap bölgesi, Irak, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel