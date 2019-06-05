Hakurk'a "Pençe" Harekatı

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak
'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.?
Kaynak: AA
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