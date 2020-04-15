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Hakurk'ta bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

15.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:29
Hakurk'ta bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyinde kahraman komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 3 adet RPG -7 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 adet şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakurk, Irak, 3. Sayfa
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