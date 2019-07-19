Haberler» Güncel» Haber

Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)

19.07.2019 21:14 Hakurk

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
22:31   Jandarmadan "İnşallah bana çıkar" diyen Bedirhan'a bisiklet sürprizi
22:31   SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:29   DHA YURT - SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ
22:25   Bakanlıktan "Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü" açıklaması
22:13   İstanbul'da "Yeditepe Huzur-12" denetimleri yapıldı
22:13   İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiliz tankerini durdurması
22:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması