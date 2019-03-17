Irak'ın Kuzeyinde 12 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda 6 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 12 olduğu açıklandı.

2 ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili bugün Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Genel Kurmay Başkanlığı tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA