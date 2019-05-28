Hakurk'taki terör yuvalarına 'Pençe'

Irak
'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonuna 2 komando tugayının katıldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk
'taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis
'in Tatvan
ilçesindeki 10. Komando
Tugayı ile Hakkari
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılıyor.
Sınırın sıfır noktasında bulunan Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK
hedefleri vurulurken, Mehmetçik ise karadan ilerleyişini sürdürüyor.
Öte yandan, 'Pençe' operasyonu nedeniyle Yüksekova
ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi. - HAKKARİ
Irak
, Hakurk
, Komando
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA