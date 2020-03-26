Hal'de sebze alış ve satış saatleri 06.00-15.00 olarak düzenlendi

Corona Virüs tedbirleri kapsamında Keşan Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Keşan Belediyesi Toptancı Hali'nin sabah 06.00'da açıldığını ve öğleden sonra 15.00'te sebze ve meyve alımının sonlandırılarak kapandığını belirten Başaran, Hal'deki esnafın da hem açılış ve kapanış hem de Corona Virüs tedbirlerine uyması için bilgilendirildiğini bildirdi.

Göksel Başaran, Keşan başta olmak üzere vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşması için çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerinin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler