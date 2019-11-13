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Hal esnafından Başkan Kılıç'a sıcak karşılama

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Sebze ve Meyve Toptancı Hali esnafını ziyaret etti.

13.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:14Hal esnafından Başkan Kılıç'a sıcak karşılama
Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Sebze ve Meyve Toptancı Hali esnafını ziyaret etti.

AK Parti Bafra İlçe Başkan Yardımcısı Nabi Baş, Belediye Meclis Üyesi Erhan Akbulut, önceki dönem meclis üyesi Mehmet Torun ve Bafra Sebze ve Meyve Üreticileri Dernek Başkanı Süleyman Tulum ile birlikte ziyaret ettiği esnafa 'hayırlı işler, bol kazançlar' dileyen Başkan Kılıç, kendilerini ağırlamalarından dolayı hemşehrilerine teşekkür etti. Tek tek ziyaret ettiği esnafla selamlaşarak sohbet eden Başkan Kılıç, esnafın çay ikramlarını geri çevirmedi. Hal esnafının çeşitli sorularını yanıtlayan Başkan Kılıç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bafra Sebze ve Meyve Halinde ilk kez bu sıklıkta belediye başkanı ağırladıklarını ifade eden hal esnafları, "Başkanımız sık sık bizlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor. Halimizi hatırımızı soruyor. Sorunlarımızı dinleyip gerekli girişimleri yerine getiriyor. Bu bizim için bir ilk, çok mutlu olduk" sözleriyle düşüncelerini dile getirdiler.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, "Bafra Sebze ve Meyve Toptancı Halimizde bulunan tüm esnaf kardeşlerimle yüz yüze konuşmanın daha doğru olacağına inanıyorum. Bafra Belediyesi olarak bundan sonra her zaman onların yanında olacağımızı bilinmesini isterim. Sorunların çözümü için de her türlü adımı atacağız" dedi. - SAMSUN

Hamit Kılıç, AK Parti, Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

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