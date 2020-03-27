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Hal fiyatları belediyenin internet sayfasında

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sebze ve meyve halindeki fiyatları günlük olarak vatandaşın bilgisine sunuyor.

27.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:22
Hal fiyatları belediyenin internet sayfasında
Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınından dolayı fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sebze ve meyve halindeki fiyatları günlük olarak vatandaşın bilgisine sunuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin korona virüs nedeniyle yaşanabilecek haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için başlattığı denetimler devam ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehir Zabıtası ve Ticaret İl Müdürlüğünün ortaklaşa yaptıkları denetimler sürerken, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı vatandaşların sebze ve meyve halindeki fiyatlardan haberdar olmalarını sağlamak için bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma kapsamında Van Büyükşehir Belediyesinin internet portalı www.van.bel.tr adresinden 'Hal Fiyatları' günlük olarak yayınlanıyor. Her gün güncellenen listeler sayesinde vatandaşlar sebze ve meyve halindeki fiyatları anlık olarak takip edebilecek.

Olası fiyat dalgalanmaları ile ilgili tüm şikayetler 444 44 65 nolu telefondan Hal Müdürlüğüne iletilebilecek. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel

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