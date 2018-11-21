Hal Meydanı ve Alışveriş Merkezi Projesi Çalışmaları Hız Kazandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:33



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:33

Bilecik'in Bozüyük İlçe Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, vizyon projelerinden birisi olan Hal Meydanı ve Alışveriş Merkezi Projesi çalışmaları nedeni ile Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret ederek öğretim üyeleri ve öğrenciler ile bir araya geldi.Geçtiğimiz Haziran ayında Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan 21 adet Hal Meydanı Projesi, kapalı pazar yerinde açılan sergi ile Bozüyüklülerin beğenisine sunulmuş, projeleri inceleyen vatandaşlar beğendiklerine oy vermişti.Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Eldemir ile birlikte Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret ederek Fakülte Dekanı Rahmi Erdem, öğretim görevlisi Haluk Korkmaz, Hüseyin Başar ve projeleri hazırlayan öğrenciler ile bir araya geldi. Bozüyük'ün çehresini değiştirecek ve şehre yeni bir silüet kazandıracak olan projenin seçimi ve çalışmalara başlanması amacı ile gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Başkan Bakıcı "Bu önemli projemiz için hocalarımız sayesinde genç kardeşlerimiz de hassasiyet göstererek büyük bir emek harcadılar. Hem mimarisi ile hem çizimleriyle her biri birbirinden ayrı, birbirinden çok farklı projeler ortaya koydular. Bozüyük'e bir şekil verecek, buranın elmas değerinde olduğunu anlatacak çok farklı projeler çizmişlerdi. Bizler zaten gençlerimize değer veriyoruz. Sizlerin ve değerli hocalarımızın da desteğini alarak ilçemize güzel bir proje kazandırmak istiyoruz" dedi.Konya'ya hızlı tren ile seyahat eden Başkan Bakıcı, seyahati sırasında sosyal medya hesabından YHT ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda ise "250 kilometre hızla seyahatimizi gerçekleştiriyoruz. AK Parti iktidarımızın hızına yetişilmiyor. Mevlana ile olan hasretimizi 2 saat içerisinde çözümleyen AK Parti idarecilerimize hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK