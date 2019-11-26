Hala Filmi

Minhal Baig'in yazıp yönettiği dram film
i Hala'nın başrollerinde Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi ve Azad Khan yer alıyor. Yönetmen :
Minhal BaigSenaryo:
Minhal BaigOyuncular:
Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi, Azad Khan, Taylor Marie Blim, Anna Chlumsky, Charin Alvarez, Sam Straley, Sonny Bhatt, Ahmed Lucan, Alka Nayyar, Raven Whitley, Bianca Corral, Zayna Dib, Jimmy Chung, Birgundi Baker, Keith LeCreed Harris, Michael Holub, Celia SkvarilFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
HalaYapımcı Firma:
Overbrook EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizce, UrducaFilmin Süresi:
94 dk.Dağıtıcı Firma:
Overbrook EntertainmentVizyon Tarihi:
01.01.2070 Hala Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.