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Hala Filmi

Hala filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hala filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:58Hala Filmi
Minhal Baig'in yazıp yönettiği dram film i Hala'nın başrollerinde Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi ve Azad Khan yer alıyor.


:Minhal Baig
Senaryo:Minhal Baig
Oyuncular:Geraldine Viswanathan, Jack Kilmer, Gabriel Luna, Purbi Joshi, Azad Khan, Taylor Marie Blim, Anna Chlumsky, Charin Alvarez, Sam Straley, Sonny Bhatt, Ahmed Lucan, Alka Nayyar, Raven Whitley, Bianca Corral, Zayna Dib, Jimmy Chung, Birgundi Baker, Keith LeCreed Harris, Michael Holub, Celia Skvaril
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:Hala
Yapımcı Firma:Overbrook Entertainment
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce, Urduca
Filmin Süresi:94 dk.
Dağıtıcı Firma:Overbrook Entertainment
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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