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Haladan yeğene polisle doğum günü pastası

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günü için halasının yaptığı pastayı 9 yaşındaki Eyüp'e ulaştırdı.

12.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:39
Haladan yeğene polisle doğum günü pastası
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günü için halasının yaptığı pastayı 9 yaşındaki Eyüp 'e ulaştırdı. Ekipler ayrıca 67 yaşına giren şehit eşine de doğum günü sürprizi yaptı.

İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan 9 yaşındaki Eyüp Kaplan 155 polis ihbar hattını arayarak bugün doğum günü olduğunu halası Serpil Kaplan'ın kendisine yaptığı pastayı getirme imkanları olup olmadığını sordu. Bunun üzerine harekete geçen Kaymakamlık koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan polisler, halanın yaptığı pastayı alıp küçük Eyüp'ün evine kadar götürdü. Ekiplerin getirdiği pastayı gören Eyüp, büyük mutluluk yaşadı.

Korona virüsü tedbirleri nedeniyle halasına gidemediğini belirten Eyüp Kaplan, "Halam bana pasta yapıp gönderdi, polis ağabeyler getirdi. Çok teşekkür ederim" dedi.

Şehit eşine de doğum günü sürprizi

Öte yandan ekipler, aynı mahallede yaşayan 67 yaşına giren şehit eşi Zeynep Küçük'ün de yaş günü olduğu öğrendi. Pasta alan ekipleri Küçük'ün evine gitti. Kapının önünde pastanın üzerindeki mumlarını yakarak polisler şehit eşi Küçük'ün 67'nci yaş gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Küçük, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve kendilerine teşekkür etti. Küçük'ün eşi Polis Hasan Halit Küçük'ün 14 Ağustos 1996 tarihinde şehit olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Eyüp, Güncel
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