5 Yaşındaki Yeğenini Kaçıran Halanın Gerekçesi "Pes" Dedirtti: Ağabeyime Kızdığım İçin Yaptım

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16 Kasım günü halası tarafından kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu polisin yaptığı baskınla otogarda bulundu. Yanındaki bir erkekle gözaltına alınan hala, ağabeyine kızdığı için yeğeniyle gezmeye çıktıklarını yeğenini kaçırmadığını ileri sürdü.

5 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ KAÇIRDI

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesinde 16 Kasım Cuma günü kaybolan 5 yaşındaki Aslı Dişçi'nin Adana'da olduğu ve halası Asiye Dişçi (20) tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine Adana polisi harekete geçti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yapılan çalışma sonucunda kız çocuğunun halası ve yanındaki arkadaşı Levent Can (21) isimli şahıs tarafından Yüreğir Otogarına götürüldüğü buradan da Ceyhan ilçesine gidecekleri bilgisine ulaşıldı.

OTOBÜSLERİ TEK TEK ARADI

Bu bilgi üzerine otogara gelen polis, Ceyhan'a gidecek bütün otobüsleri tek tek aradı. Polis otobüslerin birinde kız çocuğu, halası ve Levent Can'ı buldu. Polis çocuğu alırken, halası ve yanındaki şahsı da gözaltına aldı.

"AĞABEYİME KIZDIĞIM İÇİN YAPTIM"

Akıncılar Polis Merkezine götürülen hala, ağabeyi ile tartıştıklarını bu nedenle yeğeni ile gezmeye çıktıklarını onu kaçırmadığını ileri sürdü. Levent Can'ın ise kaçırma olayıyla alakası olmadığını hiç bir şeyden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

ÇOCUK, AİLESİNE TESLİM EDİLECEK

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen Aslı Dişçi, ailesine teslim edilecek. Hala ile yanındaki arkadaşı da adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.