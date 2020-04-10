Halata dolanan caretta carettayı yüzerek kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi sahilinde halata dolanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası denize giren vatandaş tarafından kurtarıldı.

Yalıkavak Küdür sahilinde dün sabah yürüyüşe çıkan Gökhan Soyguder (42), kıyıdan 15 metre uzaklıkta nesli tükenme tehdidi altında olan bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu fark etti. Yüzerek kaplumbağanın yanına giden Soyguder, şamandıralara bağlı halata dolanan caretta carettayı dolandığı ip ve halatlardan kurtardı. Ayağından yaralanan 60 kilo ağırlığında ve 1 metre uzunluğundaki caretta carettayı kıyıya getiren Soyguder, ipleri ve halatları bıçakla kestikten sonra tekrar denize bıraktı. Denizin ortasında teknelerin bıraktıkları ağlar, şamandıralı ağlar ve şamandıralara bağlı ip halatların deniz kaplumbağaları için tehlike oluşturduğunu belirten Soyguder, balıkçıları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soyguder, yetkililere seslenerek kıyıya yakın bölgelere ağ atılması ve şamandıra bırakılmasının acil yasaklanması gerektiğini ifade etti.