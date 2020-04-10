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Halata dolanarak yaralanan caretta caretta'yı yüzerek kurtardı

Halata dolanarak yaralanan caretta caretta'yı yüzerek kurtardıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Gökhan Soyguder, sahil kenarında yürüyüş yaparken kıyıdan 15 metre uzaklıkta bir caretta caretta'nın hareketsiz durduğunu gördü.

10.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:31
Halata dolanarak yaralanan caretta caretta'yı yüzerek kurtardı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Gökhan Soyguder, sahil kenarında yürüyüş yaparken kıyıdan 15 metre uzaklıkta bir caretta caretta'nın hareketsiz durduğunu gördü. Yüzerek caretta caretta'nın yanına giden Soyguder, şamandıralara bağlı halata dolanan 60 kilo ağırlığındaki deniz canlısını kurtardı.
Yalıkavak Küdür Sahilinde dün sabah yürüyüşe çıkan Gökhan Soyguder, kıyıdan yaklaşık 15 metre uzaklıkta bir caretta caretta'nın hareketsiz halde durduğunu fak etti. Soyguder, yüzerek nesli tükenmekte olan caretta caretta'nın yanına ulaşarak dolandığı ip ve halatlardan kurtardı. Ayağından yaralanan 60 kilo ağırlığında ve 1 metre uzunluğunda olan caretta caretta'yı kıyıya getiren Soyguder, ipleri ve halatları bıçakla kestikten sonra tekrar denize bıraktı. Denizin ortasında teknelerin bıraktıkları ağlar, şamandıralı ağlar ve şamandıralara bağlı ip halatların caretta caretta'lar için tehlike oluşturduğunu belirten Soyguder, balıkçıları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soyguder, yetkililere seslenerek kıyıya yakın bölgelere ağ atılması ve şamandıra bırakılmasının acil yasaklanması gerektiğini ifade etti. Halata dolanarak yaralanan caretta caretta’yı yüzerek kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel
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