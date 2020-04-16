Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı

Aksaray'da çöp toplama aracı ile kaldırıldıktan sonra halatı kopan çöp konteynerı kapağı işçinin yaralanmasına neden oldu.

16.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:17
Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı

Aksaray 'da çöp toplama aracı ile kaldırıldıktan sonra halatı kopan çöp konteynerı kapağı işçinin yaralanmasına neden oldu.


Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekip arkadaşlarıyla birlikte 06 FN 0246 plakalı çöp kamyonuyla çöp toplamaya çıkan Suat K. (36), Cumhuriyet bulvarındaki çöp konteynerını boşaltmak istedi. Halatı bağlayarak çöp konteynerını kaldıran Suat K. konteynır kapağının bağlı olduğu halatın kopması ve kapağın üzerine açılması sonucu yaralandı. Durumu fark eden ekip arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı görevliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Suat K. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, Bölcek, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi Haberler
Kolonya içen şahıs olduğu yere yığılıp çırpına çırpına can verdi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü Haberler
İki aile birbirine girdi, mahalle savaş alanına döndü
Irak’ın kuzeyinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu Haberler
Irak'ın kuzeyinden acı haber! Bir askerimiz şehit oldu
Haberler ›› 3. Sayfa ››Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:03: İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı - Haberler 01:32: AK Parti, Lütfiye Selva Çam'ın görevden alındığı iddialarını yalanladı - Haberler 01:13: Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haberler 01:10: Halatı kopan çöp konteyner kapağı görevliyi yaraladı - Haberler 01:01: Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet... Önce kurşunladı, sonra boğazını kesti - Haberler 23:43: Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı