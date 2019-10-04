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Halatı kopan feribot korkuttu

Çanakkale'nin Gelibolu iskelesinde, şiddetli fırtına sebebiyle sıra bekleyen feribotlardan birinin halatı koptu.

04.10.2019 17:40Halatı kopan feribot korkuttu
Çanakkale'nin Gelibolu iskelesinde, şiddetli fırtına sebebiyle sıra bekleyen feribotlardan birinin halatı koptu. Halatın kopması sonrası hemen yanında bulunan pilot tekneye yanaşıp sıkıştıran feribot, bölgedeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Gelbolu-Çardak arası sefer yapan ve Gelibolu iskelesinde sıra bekleyen yolcu feribotunun halatı, ilçedeki şiddetli fırtına sebebiyle aniden koptu. Halatın kopmasıyla kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başlayan feribot, hemen yanında bulunan pilot teknesine doğru yanaştı ve iskeleye sıkıştırmaya başladı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, feribot ise kısa sürede yeniden kontrol altına alındı.
(Cenk İşver/İHA)

Çanakkale, Gelibolu, Pilot, Güncel

Kaynak: İHA

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