26.06.2019 19:33
Haberler » Güncel » Haber

Halatı kopan yük asansöründeki kişi yaralandı

Halatı kopan yük asansöründeki kişi yaralandı

Zonguldak'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak 'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin A. (40) Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak'taki bir binanın yük asansöründe bulunduğu sırada halatlar koptu.
Halatlarının birbirinin üzerine gelmesi sonucu havada asılı kalan asansördeki Hüseyin A, yaralandı. Yaralı, çevrede bulunan vatandaşlarca asansörden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Zonguldak , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:11 Zarif'ten AB'ye "İran'a karşı açıklama yapacak konumda değilsiniz" çıkışı
20:10 Bakan Kurum: "Türk Malı artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline geldi"
20:10 Callamard, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı işaret etti - CENEVRE
20:09 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Üsküp'te başlıyor
20:09 Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı
20:08 AKSARAY Şehit Uzman Onbaşı, memleketi Aksaray'da 10 bin kişi tarafından uğurlandı 3
20:06 Ardahan'da şiddetli sağanak etkili oldu