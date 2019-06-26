26.06.2019 21:15
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Halatı kopan yük asansöründeki kişi yaralandı - ZONGULDAK

Zonguldak'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.

Zonguldak 'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin A. (40) Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak'taki bir binanın yük asansöründe bulunduğu sırada halatlar koptu.
Halatlarının birbirinin üzerine gelmesi sonucu havada asılı kalan asansördeki Hüseyin A, yaralandı. Yaralı, çevrede bulunan vatandaşlarca asansörden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Halatı kopan yük asansöründeki kişi yaralandı - ZONGULDAK
Kaynak: AA
akaryakıt , zonguldak , Güncel

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