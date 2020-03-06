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Halatla tırmandıkları iş yerini soydular

Gaziantep'te halatla bir iş yerine tırmanan 3 kişi, çelik kasadaki paraları çaldı.

06.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:22Halatla tırmandıkları iş yerini soydular
'te halatla bir iş yerine tırmanan 3 kişi, çelik kasadaki paraları çaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine halat yardımıyla tırmanan 3 kişi, çelik kasayı açarak içerisindeki paraları çaldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerindeki güvenlik kameralarından şahısların kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyon ile 3 şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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6.03.2020 17:16:55