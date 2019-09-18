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Halay cümlesiyle test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Öğrenci beni görünce sevinir

Halay cümlesiyle özel bir yayın evinin test kitabına girdiği için eleştirilen türkücü Mahmut Tuncer, "Öğrenci beni görünce sevinir" dedi.

18.09.2019 09:15

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere" cümlesiyle Mantık test kitabına girdiği için sosyal medyada alay konusu oldu. Konu hakkında açıklama yapan Tuncer "Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır." dedi.

"HALAY ERKEKLE KADIN EŞİTLİĞİNİ GÖSTEREN BİR OYUNDUR"

Sosyal medyada Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabında yer aldığı iddiasıyla tepki çeken Mahmut Tuncer'in sözünün özel bir yayınevinin test kitabında olduğu anlaşıldı. Olayın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasından sonra RS FM'de Atilla Güner ile Akşam Postası'na açıklama yapan Tuncer, şunları söyledi: "Ben onu yıllar önce söyledim. Bizim sanatımızın dışında espritüel kişiliğimiz ön plandadır. Bizim birçok laflarımız olmuştu ama en çok gündemde kalan bu söz oldu. Halay birleştirici, konuşturucu, seviştirici yani sevecen, kardeşlik sembolü, küsleri barıştıran, erkekle kadın eşitliğini gösteren bir oyundur.

"DERS KİTAPLARI SIKICIDIR, GÜZEL BİR ŞEY KOYMUŞLAR NE VAR BUNDA?"

Benim bu kitaba konulmasından haberim yok. İzin isteseler verirdik. Böyle bir şeye layık görmüşlerse teşekkür ederdik. Bunda bir şey yok ki kardeşim. Ders kitapları sıkıcıdır. Buna böyle güzel bir şey koymuşlar ne var ki bunda? Biz insanlara hoş gelen bir şeyiz. Öğrenci açıp beni görünce sevinir. Hocalar size sınava tabi tutuyorum Mahmut Tuncer burada ne demiş diye sınava tabi mi tutacak? Çocuklar espriyi görüp gülsünler dersten biraz uzaklaşsınlar diye… Hem benim dediğim doğru mantık ancak A noktasından B noktasına götürür başka nereye götürecek ki?"

MEB, Mahmut TuncerMEB, Mahmut Tuncer'in sözünün mantık kitabına girdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Türkücü Mahmut TuncerTürkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi

Halay cümlesiyle test kitabına giren Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Öğrenci beni görünce sevinir

Mahmut Tuncer, Magazin, Güncel

YORUMLAR(7)
KENAN MERT:dünyayı hep okuyanlar maffetmiştir. atom bombasını bulan da bilim adamı kimyasal silahı da. ülkeleri yönetenler millet vekilleri hep okumuş insanlar bir kasketli okumamış köylü çiftci olsa doğayı bu kadar maffettirir mi bodrum belediyesinin başına bir çiftçi bir çoban koysalar bu kaçak yapıların yapılmasına izin verirmi görmezden gelir mi uzungöl maffolmuş adamlar sağını solunu asfalt kaplamışlar beton binalar içine girmiş gölün yollar bile etrabından yerin altından geçirile bilirdi.
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İBRAHİM:yani burada katılmamak imkansız çocukluğunuzu hatırlayın bu kitap akademik bir kitap değil biraz gülümsemek iyidir.
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KURŞUNLU YORUM:YAHU KİTAPLARDAKİ AŞIRI CİDDİYET ÇOCUKLARI DERSLERDEN SOĞUTUYOR. KİM YAPTIYSA GAYET GÜZEL YAPMIŞ. HA AKLIYLA ÜNLÜ OLMUŞ BİRİ OLSA DAHA İYİ OLABİLİRDİ AMA BU SANATÇIMIZ DA SESİYLE VE EFENDİLİĞİYLE BİLENEN BİRİ. . . ÇOCUKLARA KÖTÜ ÖRNEK OLACAK YÖNÜNÜ EN AZINDAN BEN BİLMİYORUM. HOŞ BİR ŞEYDEN NEREDEYSE ÜLKE KRİZİ ÇIKARACAĞIZ. VURAL SAVAŞ OLSA BELKİ HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA KIŞKIRTMAKTAN, 312''DEN GİRERDİ. YA BİRAZ RAHATLAYIN MİLLET. . . GERİLİM YORDU HEPİMİZİ. . .
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EROL CEVABI VERMİŞ SANA KURŞUNLU:''o zaman halay mantık mıdır mahmut abi'' ÇOK NET BİR AÇIKLAMA. . BUYRUN. . GERİLİM KONUSUNA KATILMAKLA BERABER KİMLERİN BU DURUMA GETİRDİĞİNİ DE GÖRMEZDEN GELMEYELİM. . MEB İN DENETİMSİZLİĞİ İSE TAM SKANDAL. . BENZİNE VE EKONOMİYE HİÇ GİRMEYELİM. .
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EROL:o zaman halay mantık mıdır mahmut abi
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TİTO:eğitim cahillere kalırsa örneklerde böyle olur
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(FENERSİZ) LAMBA SEVER:Bir yayınevinin test kitabı nasıl oluyorda tüm eğitimi temsil ediyor diye hemen devlet ve bakanlık suçlanıyor. Asıl cahillik bu bakış açısı.
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