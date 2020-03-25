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Halde domatesin fiyatı düştü, limonun fiyatı arttı

ADANA'da Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde geçen yıl aynı dönemde 8- 10 TL'ye satılan salkım domates türleri, koronavirüs salgını nedeniyle ihracattaki aksaklıklar yüzünden iç piyasaya sürülünce 1,50 TL'ye kadar düştü.

25.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:39
Halde domatesin fiyatı düştü, limonun fiyatı arttı

ADANA'da Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde geçen yıl aynı dönemde 8- 10 TL'ye satılan salkım domates türleri, koronavirüs salgını nedeniyle ihracattaki aksaklıklar yüzünden iç piyasaya sürülünce 1,50 TL'ye kadar düştü. İçerdiği C vitamini nedeniyle son günlerde vatandaşların rağbet gösterdiği dikenli limon fiyatları da 4 TL'den 5,5 TL'ye yükseldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatta sıkıntılar yaşanınca pek çok sebze ve meyve çok daha ucuz fiyatla iç piyasaya sürüldü. Ancak, virüs salgını nedeniyle vatandaşların stok yapmaya çalışması fiyatlarda dalgalanmalara neden oldu. Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Ali Batman, vatandaşların panik yapmasına gerek olmadığına vurgu yaparak, herkese yetecek kadar ürünün bulunduğunu kaydetti.

Batman, fiyatların daha da aşağı düşeceğini belirterek şunları söyledi:

"Panik nedeniyle geçen hafta 1 TL olan soğanın fiyatı 2,50 TL'ye yükseldi. Patates 1.30'dan 2,50 TL'ye çıktı ama piyasa şiştiği için bu rakamlar düşecek. Öte yandan, ihracattaki sorunlar nedeniyle domates fiyatlarının düşmesi tüketiciyi sevindirdi. Burada belediyelere büyük görev düşüyor. Pazarlar ve marketler denetlenmeli. Şu an Demre'den gelen en kaliteli salkım domates 1,50- 1,80 TL'ye satılıyor. Normal domates ise 1 TL- 1,40 TL arası. Geçen sene bu zamanları baz alırsak fiyatlar 3 kat düştü. Kapya biber de 4- 4,50 TL'ye satılıyor halimizde, ama semt pazarında ev alışverişi yaptığımda 14 TL'ye aldım."

'7 TL'YE YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ'

Adana Kabzımallar Esnaf Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan ise limon fiyatlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Virüs nedeniyle limona vatandaşların aşırı talebi var. C vitamini barındırdığı için virüse karşı korunmak amacıyla tüketiyorlar. Eskiden 4 TL olan fiyatı şimdi 5- 5,5 TL'ye yükseldi. Komisyoncunun nakliyesiyle birlikte 50 kuruş karı var. Böyle giderse fiyatların 1- 2 TL daha artacağını ve 7 TL'ye ulaşacağını bekliyoruz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Vedat Dalokay, Adana, Güncel

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