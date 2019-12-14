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Haldeki yangının zararı 1 milyon lira

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki halde çıkan yangında, 4 iş yeri kül oldu.

14.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:26Haldeki yangının zararı 1 milyon lira

MERSİN'in ilçesindeki halde çıkan yangında, 4 iş yeri kül oldu. Zararın 1 milyon lira olduğu bildirildi.

Gece bekçileri, sabaha karşı 500 işyerinin bulunduğu sebze-meyve halinden alevler yükseldiğini görüp, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken iş yeri sahipleri de ürünleri kurtarmaya çalıştı.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında, 4 işyeri tamamen yandı. 5 ton patlıcan, 4 bin boş kasa ile 4 işyerinin kül olduğu yangında, zararın 1 milyon lira olduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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