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Haldeki yangının zararı 1 milyon lira

Haldeki yangının zararı 1 milyon liraTARSUS HALİ'NDE YANGIN 4 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ - 2MERSİN'in Tarsus ilçesindeki halde çıkan yangında, 4 iş yeri kül oldu.

14.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:35

Haldeki yangının zararı 1 milyon lira

TARSUS HALİ'NDE YANGIN 4 İŞYERİ KÜLE DÖNDÜ - 2

MERSİN'in ilçesindeki halde çıkan yangında, 4 iş yeri kül oldu. Zararın yaklaşık 1 milyon lira olduğu bildirildi.

Gece bekçileri, sabaha karşı 500 işyerinin bulunduğu sebze-meyve halinden alevler yükseldiğini görüp, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken iş yeri sahipleri de ürünleri kurtarmaya çalıştı.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında, 4 işyeri tamamen yandı. 5 ton patlıcan, 4 bin boş kasa ile 4 işyerinin kül olduğu yangında, yaklaşık zararın 1 milyon lira olduğu ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Okan ÇALIŞKAN TARSUS( ),(DHA)-

Haldeki yangının zararı 1 milyon lira

Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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