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Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı!

Yorumcu Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği maçın sonrasında A Spor'da yayınlanan programda bayıldı. Domaç yaptığı açıklamada, tansiyon düşmesi sonucu bayıldığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

20.08.2019 12:13
Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı!

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği maçın ardından yapılan programda bayıldı. Domaç'ın bayılması sonrası, stüdyoda bulunan yorumcular Evren Turhan ve Emre Bol ile moderatör Ender Bilgin endişesi gözlerden kaçmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yayın kesilip reklama gidilirken, daha sonra kanaldan yapılan açıklamada Haldun Domaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak 1 gün gözetim altında tutulacağı aktarıldı.

DOMAÇ: GAYET İYİYİM

Haldun Domaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar. Kısa bir tansiyon düşme sorunu yaşadım. Gayet iyiyim. İlginize, sevgi ve desteğinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İşte Haldun Domaç'ın paylaşımı;

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Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı!

Haldun Domaç, Fenerbahçe, Gaziantep, Evren, Spor

YORUMLAR (2)
VATANDAŞ: ARDA KARDEŞLERİN VERDİĞİ PENALTILARA BAYILMIŞTIR. GEÇMİŞ OLSUN.
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ADINIZI YAZIN: yıllar önce Fatih Terim ve Erdoğan Arıkan''la birlikte canlı yayında yine bir baygınlık geçirmişti. inşallah önemli bir şeyi yoktur
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