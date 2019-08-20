Haldun Domaç kimdir? Haldun Domaç neden fenalaştı?

A spor'da spor yorumcusu olarak bilinen Haldun Domaç, dün akşam oynanan Fenerbahçe Gazişehir maçı sonrasında karşılaşmayı yorumlarken bir anda fenalaştı. Program sırasında baygınlık geçiren Haldun Domaç'ın son durumu hakkında bir açıklama henüz yapılmadı. Peki Haldun Domaç kimdir?

HALDUN DOMAÇ KİMDİR?

Haldun Domaç, 2 Ağustos 1957 tarihinde Giresun'a bağlı Tirebolu ilçesinde doğdu. İlkokulu Bulancak Atatürk ilkokulunda ve Fatih Ulubatlı Hasan İlkokulunda okudu. Ortaokulu ise Ahmet Rasim Ortaokulunda, liseyi ise Pertevniyal Lisesinde bitirdi.

1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında iki yıl kadar SSK Eminönü Şubesinde memurluk yaptı.

Haldun Domaç bir çok takımın amatör takımlarında ve Sarıyer Spor Kulübünde profesyonel olarak futbol oynadı. Bilek Güreşi Organizasyonu kurucuları arasında yer alan Domaç, Herkes İçin Spor Federasyonu Bilek Güreşi Dalı Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı yaptı.

Gazetecilik kariyerine 1979-1988 yıllarında Günaydın gazetesi ile başladı. Gölge Adam gazetesinden spor müdürü olarak çalıştı.

Günaydın Gazetesi`nde Reklam Pazarlamacısı, Ekonomi ve Spor Muhabirliği (1979-1988): Gölge Adam Gazetesi`nde Spor Müdürlüğü (1986-1988): Türk Spor Ajansı`nda Yazı İşleri Müdürlüğü (1988-1989): Fotospor Gazetesi`nde Haber Müdürü

(1989-1991): Futbol Federasyonu'nda Basın Danışmanı (1992): Cumhuriyet Gazetesi'nde Spor İstihbarat Şefi (1992-1993): İOOHDK`da İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü (1993-1996): Power FM de Haber Müdürü (1994-2001): Spor Gazetesi (1995-1996) Fanatik, Fotomaç ve Sabah`ta Spor Yazarı; Show TV`de Spor Servisi Yönetmeni (1996): Kanal D TV`de Spor Servisi Müdür Yardımcısı (1996-2001) görevlerinde bulundu. TV programlarında yayınlanan Futbol Albümü`nde (TRT) Yönetmen Yardımcısı; Yaşasın Spor'da (TRT) Program Sorumlusu; Tele Kritik`te (TGRT) Haber Sorumlusu; Markaj`da (Show TV) Haber Müdürü; Lig Dosyası'nda (Flash TV) Program Yorumcusu ve Sunucusu; Televole, High-Life, Neler Oluyor Hayatta ve İnsanlar Yaşadıkça (Kanal D), Yapımcı, Spor Stüdyosu (TRT) Yorumcu, Futbol Vizyon (TRT) Yapımcı ve Sunucu olarak bulundu. TV Net'te Genel Koordinatör, Beykent'te kurucu genel müdürlük yaptı.

2014 yılından bu yana A Spor'da yorumculuk yapan Domaç, halen aynı kanalda Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa programının Uğur Karakullukçu, Didem Dilmen ile birlikte sürekli katılımcısı ve yorumcusudur.

1984 yılından bu yana evli olan Haldun Domaç, Emrecan (d. 1 Ocak 1986) adında bir erkek çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

Nasıl Futbolcu Olunur, I-II

Fenerbahçe-Galatasaray Rekabeti

Fenerbahçe-Beşiktaş Rekabeti

Beşiktaş-Galatasaray Rekabeti

Galatasaray Tarihi

Avrupa Futbol Şampiyonası