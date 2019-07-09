09.07.2019 13:46
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Haldun Işıklı, Söke OSB adına OSBÜK Genel Kuruluna katıldı

Haldun Işıklı, Söke OSB adına OSBÜK Genel Kuruluna katıldı

Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının, delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda; Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) adına Müteşebbis Heyeti Üyesi Mimar Haldun Işıklı temsilci olarak yerini aldı.

Genel Kurulda Memiş Kütükçü yeniden OSBÜK Başkanlığı'na seçildi. Haldun Işıklı; "Çatı kuruluşumuz OSBÜK'ün genel kuruluna katılarak Söke OSB'miz adına görevimizi yerine getirdik. Yeniden başkan seçilen Memiş Kütükçü'ye görevinde başarılar dilerken, tüm OSB'lere hayırlı olsun" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Türkiye, Söke, OSB, Ekonomi

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