Usta oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti! Hale Akınlı kimdir?

Birçok başarılıyapımda yer alan oyuncu Hale Akınlı, akciğer rahatsızlığı sonucu aramızdan ayrıldı. Ekrana gelen popüler dizilerin büyük çoğunluğunda rol aldı. Hale Akınlı filmleri neler? Hale Akınlı hayatı hakkınd aayrıntılı bilgiyi derledik...

HALE AKINLI KİMDİR?

Başarılı oyuncu Akınlı, 7 Ekim 1941 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 1960 yılında şehir tiyatrolarında yer alarak oyunculuğa adım attı. Tiyatro, dizi ve film gibi bir çok yapımda rol alan oyuncu, aynı zamanda TRT ve özel kanallarda seslendirme sanatçılığı da yapıyordu.İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği kurucularındandır.

1966 yılında Hamit Akınlı ile hayatını birleştirdi ve 1970'te Ceren isimli kızları dünyaya geldi.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

Kara Ekmek : 2015

Güneşi Beklerken : 2013-2014

Keşanlı Ali Destanı : 2011

Umutsuz Ev Kadınları : 2011

Karadağlar : Volkan Kocatürk – 2010

Yağmurdan Sonra : Görkem Turgut – 2008

Bez Bebek : Serpil Kurtça – 2007

Kabuslar Evi "Gece Gelen Arkadaşlar" Cevdet Mercan – 2006

Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan – 2004

Kısa Devre : Sadullah Celen – 2002

O da Beni Seviyor : Barış Pirhassan – 2001

Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel – 2001

Dadı : Günay Köker – 2000

Şehnaz Tango : Taner Akvardar – 1996

Uçurtmayı Vurmasınlar : Tunç Başaran – 1989

Bıçkın : Orhan Aksoy – 1988

Kaçamak : Başar Sabuncu – 1987

On Kadın : Şerif Gören – 1987

Merhamet : Temel Gürsu – 1986

Sen Türkülerini Söyle : Şerif Gören – 1986

Dağınık Yatak : Atıf Yılmaz – 1984

Yol : Zeki Ökten – 1981

Tatlı Çarşamba : 1979