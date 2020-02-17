Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak

Suriye rejim güçleri Rusya'nın da yoğun desteğiyle Pazar günü gerçekleştirdiği operasyonlarla Halep'in batısında pek çok noktada kontrolü sağladı.

REJİM HALEP'İ ELE GEÇİRDİ

Suriye rejiminin ülkenin kuzeyindeki muhaliflere karşı başlattığı askeri harekat sonrası, rejim güçleri muhaliflerin kontrolündeki Batı Halep'i de ele geçirdi. Önceki gün yapılan askeri harekat sonucunda muhaliflerden geri alınan bölgelerde kutlama yapan Esad'a bağlı askerler gövde gösterisinde bulunmuştu.

OPERASYONLAR DEVAM EDECEK SİNYALİ

Esad ise akşam saatlerinde Suriye medyasına yaptığı açıklamalarda, askeri güçlerinin genişlemesinin sadece başlangıç olduğunu belirtti. Esad, "Bu muhaliflerin tamamen yenilgiye uğratılması için bir başlangıç. Er ya da geç yenilecekler" dedi. Halep'teki askeri başarılarının savaşın sonu olmadığını belirten Esad, muhalifleri tehdit ederek operasyonların devam edeceği mesajını verdi.

OPERASYONLAR GÖÇE ZORLUYOR

Esad'ın İdlib ve kırsalında başlattığı Rus destekli saldırılar neticesinde BM'ye göre yaklaşık 900 bin, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre ise yaklaşık 1 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru göçe başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırılar sonucunda sınıra doğru başlayan göç hareketi için çalışmaların başlatıldığını belirtmiş ve sınır bölgesinde briketten evler yapıldığını açıklamıştı.