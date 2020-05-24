- Halep'te bayram namazı

- Halep'te bayram namazı Halep'te korona virüs salgını gölgesinde bayram namazını kılan Halepliler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

24.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:15
- Halep'te bayram namazı
HALEP - Halep'te korona virüs salgını gölgesinde bayram namazını kılan Halepliler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.
Suriye'de halk, bayram namazı için rejim saldırıları nedeniyle camilerin yıkılması sonucu köylerde bulunan camilere gitti. Halepliler, bayram namazını kentin 30 kilometre kuzeybatısında bulunan Darat Izza'daki Farouq Camii'nde kıldı. Yıllardır süren iç savaş nedeniyle yakınlarını kaybeden Halepliler, bu yıl da buruk bir bayram geçirdi. Korona salgını gölgesinde bayram namazını kılan Halepliler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Kaybettikleri yakınlarına dua eden halk, daha sonra bayram alışverişini yaptı. Korona virüs salgını nedeniyle birçok pazar yerinin kapalı olduğu kentte, bazı pazar yerleri ise bayram dolayısıyla açıldı. - Halep’te bayram namazı

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Güncel, Haber

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