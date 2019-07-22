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Halep'te çifte saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Suriye'nin Halep şehrindeki Azez ilçesi ve Ahterin kasabasında bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

22.07.2019 15:02 Halep
Suriye'nin Halep şehrindeki Azez ilçesi ve Ahterin kasabasında bomba yüklü iki aracın patlatılması sonucu 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi ve Ahtarin kasabasında bomba yüklü iki araç infilak etti. Patlamalarda 1 çocuk hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi tedavi için hastaneye sevk edildi.

Öte yandan Suriye'nin Halep kentinin doğusunda bulunan Cerablus'ta meydana gelen patlamada 3 kişi yaralanmıştı.

Sabah saatlerinde ise Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının hava saldırısında en az 20 kişi ölmüştü. - AZEZ
Kaynak: İHA
Suriye, Azez, 3. Sayfa

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