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Halep'te yeni okullar açıyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin okulları yıktığı Halep'te Türkiye tarafından yeniden okullar yapılarak çocuklara hediye edildi.

21.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:52Halep'te yeni okullar açıyor
Terör örgütü PKK/YPG'nin okulları yıktığı Halep'te tarafından yeniden okullar yapılarak çocuklara hediye edildi.

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in kuzeyindeki bölgelerde alt yapıya büyük hasar verirken, bazı okulları yıkmış bazı okulları da askeri kamplara dönüştürmüştü. Terörden arındırılan bölgenin alt yapısı Türkiye'den gelen desteklerle iyileştiriliyor. Yıkılan okulların yerine yapılan okulların inşası Türk dernekleri tarafından tamamlanarak yeniden açıldı.

Açılış törenine Kilis Vali Yardımcısı Bünyamin Bilgin ve Kilis İl Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un yanı sıra yetkililer de katıldı. Açılış töreninde öğrencilere okul malzemeleri de dağıtılırken, okullarda 600 öğrenci eğitim görecek.

Kilis İl Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, "Burada Suriyeli kardeşlerimizin de hazır bulunduğu ve Şam Yetimler Derneğinin onarımını ve bakımını yaptığı okulumuzun açılışına yaptık. Öğrencilerimizi kırtasiye malzemeleriyle, çantalarıyla, toplarıyla sevindirdik. Bu çalışmaya emek veren Şam Yetimler Derneğimize teşekkür ediyorum. AFAD'ımızın bu bölgede çok ciddi katkıları var, emekleri var. Emeklerine, katkılarına teşekkür ediyorum. İlçe Müdürlüğümüzün ciddi katkıları var, emekleri var. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmek için çok yoğun gayretleri var. Buradaki çalışmalarımız ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir" dedi.

Şam Yetimler Derneği Lideri Usame Sabagh, AFAD'a ve Türkiye Eğitim Bakanına teşekkür ederek, "Türkiye'nin destekleriyle 2 ilk okul açabildik. Eğitim çok önemli olduğu için özellikle yetimlere yönelik pek çok projemiz var" dedi. - HALEP

Türkiye, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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