Haberler » Güncel » - Halep'te yeni okullar açıyor - Haber

- Halep'te yeni okullar açıyor

- Halep'te yeni okullar açıyorHALEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin okulları yıktığı Halep'te Türkiye tarafından yeniden okullar yapılarak çocuklara hediye edildi.

21.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:52
- Halep'te yeni okullar açıyor
HALEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin okulları yıktığı Halep'te tarafından yeniden okullar yapılarak çocuklara hediye edildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'in kuzeyindeki bölgelerde alt yapıya büyük hasar verirken, bazı okulları yıkmış bazı okulları da askeri kamplara dönüştürmüştü. Terörden arındırılan bölgenin alt yapısı Türkiye'den gelen desteklerle iyileştiriliyor. Yıkılan okulların yerine yapılan okulların inşası Türk dernekleri tarafından tamamlanarak yeniden açıldı.
Açılış törenine Kilis Vali Yardımcısı Bünyamin Bilgin ve Kilis İl Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'un yanı sıra yetkililer de katıldı. Açılış töreninde öğrencilere okul malzemeleri de dağıtılırken, okullarda 600 öğrenci eğitim görecek.
Kilis İl Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, "Burada Suriyeli kardeşlerimizin de hazır bulunduğu ve Şam Yetimler Derneğinin onarımını ve bakımını yaptığı okulumuzun açılışına yaptık. Öğrencilerimizi kırtasiye malzemeleriyle, çantalarıyla, toplarıyla sevindirdik. Bu çalışmaya emek veren Şam Yetimler Derneğimize teşekkür ediyorum. AFAD'ımızın bu bölgede çok ciddi katkıları var, emekleri var. Emeklerine, katkılarına teşekkür ediyorum. İlçe Müdürlüğümüzün ciddi katkıları var, emekleri var. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Öğrencilerimizi daha iyi yetiştirmek için çok yoğun gayretleri var. Buradaki çalışmalarımız ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir" dedi.
Şam Yetimler Derneği Lideri Usame Sabagh, AFAD'a ve Türkiye Eğitim Bakanına teşekkür ederek, "Türkiye'nin destekleriyle 2 ilk okul açabildik. Eğitim çok önemli olduğu için özellikle yetimlere yönelik pek çok projemiz var" dedi.
- Halep'te yeni okullar açıyor

Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:02 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
20:00 Niğde'de iş arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
20:00 Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı
19:59 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Menajer Ahmet Bulut
19:59 Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:04:23