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Halep'te yüzlerce kişi rejimi ve Rusya'yı protesto etti

Halep'e bağlı Ahterin kasabasında yüzlerce kişi Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

01.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:50Halep'te yüzlerce kişi rejimi ve Rusya'yı protesto etti
Halep'e bağlı Ahterin kasabasında yüzlerce kişi Esad rejimi ve 'nın saldırılarını protesto etti.
'nin Halep ilinde bulunan Ahterin kasabasında yüzlerce kişi, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarını protesto etti. Türkiye'nin askeri operasyonuna destek veren göstericiler, istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.
Esad saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen ve evsiz kalan siviller Esad ve Rusya karşıtı sloganlar attı. Huzurlu bir hayat yaşamak istediğini belirten Halepliler, Esad rejiminin gitmesini istedi.
(İHA)

Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

1.03.2020 17:34:38