- Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı
- Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinde şiddetli yağış sonrası bir mülteci kampı su altında kaldı.
01.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:47
- Halep'teki mülteci kampı sular altında kaldı
HALEP - Suriye 'nin kuzeyinde Halep ilinde şiddetli yağış sonrası bir mülteci kampı su altında kaldı. Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinin kuzeyindeki Karaj Sajo mülteci kampı şiddetli yağışlar nedeniyle su ve çamur altında kaldı. Kampta yaşayan siviller, çadırlara giren suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalışırken, insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.
HALEP - Suriye 'nin kuzeyinde Halep ilinde şiddetli yağış sonrası bir mülteci kampı su altında kaldı. Suriye'nin kuzeyinde Halep ilinin kuzeyindeki Karaj Sajo mülteci kampı şiddetli yağışlar nedeniyle su ve çamur altında kaldı. Kampta yaşayan siviller, çadırlara giren suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalışırken, insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.
Kaynak: İHA