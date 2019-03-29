Halep Zirve Şansını Kaçırdı

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Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda iki numaralı seribaşı Simona Halep, yarı finalde finalde karşılaştığı Karolina Pliskova'ya 2-0 yenildi.ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde Çek Pliskova'ya 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan Simona Halep, dünya sıralamasında yeniden zirveye çıkma şansını kaçırdı.Turnuvanın 12 numaralı seribaşı tenisçisi Avustralyalı Ashleigh Barty ise Estonyalı Anett Kontaveit'i 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finalde Pliskova ile eşleşti.Federer yarı finaldeTek erkekler çeyrek final mücadelesinde ise turnuvanın 2 numaralı seribaşı tenisçisi İsviçreli Roger Federer, Güney Afrikalı Kevin Anderson'ı 6-0 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.37 yaşındaki Federer'in yarı finaldeki rakibi, ABD'li Frances Tiafoe'yu 6-7, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Kanadalı 19 yaşındaki tenisçi Denis Shapovalov oldu.