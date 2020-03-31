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Half-Life 2, Source 2 Motoruna Taşındı

Bir modifikasyon üreticisi, Half-Life 2'yi Half-Life: Alyx motoruna tam olarak taşımayı başardı. Bu sayede oyun, sanal gerçeklik cihazında oynanabiliyor.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Half-Life 2, Source 2 Motoruna Taşındı
Bir modifikasyon üreticisi, Half-Life 2'yi Half-Life: Alyx motoruna tam olarak taşımayı başardı. Bu sayede oyun, sanal gerçeklik cihazında oynanabiliyor.

Oyuncular olarak Half-Life 3 oyununu beklerken, Valve bizleri ters köşe yaparak Half-Life: Alyx ile karşımıza çıkmıştı. Ancak bu yine de iyi bir gelişme. Çünkü, şirketin serinin kapısını kapatmadığını ve üçüncü oyun için halen bir umut ışığının olduğunu görmüştük. Ne var ki yeni oyun sadece sanal gerçeklik cihazları için çıktığından dolayı, belirli bir kesim tarafından oynanabiliyor.

Half-Life: Alyx elbette modifikasyon üreticileri için yeni bir malzeme sunuyor: Source 2. Oyunun çıkışı sonrasında da üreticilerin harekete geçtiklerini görmüş olduk. Bildiğiniz gibi 2017 yılı içerisinde Half-Life 2 VR uyarlaması için çalışmalara başlanmıştı. Büyük bir ilgi uyandırmış ve beğeni toplamış olan bu çalışma, halen devam ediyor. Öte yandan, yakın bir zaman önce heyecan verici yeni bir gelişme yaşandı.

Bir modifikasyon geliştiricisi olan Vect0R, Half-Life 2 oyununu Source 2 motoruyla yeniden oluşturmuş. Ne var ki oyunun tamamını değil, şimdilik haritalarından bir tanesini içerisindekiler ile birlikte aktarabilmiş.

"Orijinal harita dosyasını aldım ve Source 2 biçemine çevirdim ve Half-Life: Ayx'e ekledim. Bu süreçte, Half-Life 2 değerlerini de Half-Life: Alyx'e çevirdim." yorumunda bulunan Vect0R, bunu da Youtube kanalı üzerinden yayınladığı kısa bir video ile göstermiş. Bununla birlikte bahsi geçen videoyu 24 Mart 2020 tarihinde hazırlamaya başlamış ki yayınlanma tarihinin 29 Mart 2020 olduğuna bakılırsa, Half-Life 2 ile ilgili bölümün sanal gerçeklik ortamına aktarılması bir haftadan az bir zaman almış.

Modifikasyon üreticisi Source 2 yazılım geliştirme kiti (SDK) olmaksızın yapabileceklerinin sınırlı olduğunu söylüyor. Buna karşılık olarak Valve ise geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde motorun yazılım geliştirme kitinin tamamıyla yayınlanması yönünde bir planın olmadığını yinelemişti. Ama buna rağmen, modun mevcut haliyle oyuncuların beğenisine sunulması bile yıllardan sonra hoş bir Half-Life 2 nostaljisi olabilir.

Bahsi geçen dört dakikalık videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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