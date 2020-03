Half-Life: Alyx İnceleme Puanları ve İlk 17 Dakikası Yayınlandı

Half-Life: Alyx inceleme puanları ve ilk 17 dakikası merak edenlerle buluştu. Geçtiğimiz senenin Kasım ayı içerisinde duyurulmuş olan Half-Life: Alyx, sonunda satışa sunuldu. Yıllardan sonra oynayacağımız yeni bir Half-Life oyunumuz oldu.HTC Vive, Oculus Quest, Oculus Rift, Valve Index ve Windows Mixed Reality için satışa sunulmuş olan Half-Life: Alyx, Steam üzerinden 92 TL'ye satın alınabilir.Konu olarak orijinal Half-Life ve Half-Life 2 arasında geçecek olan oyunda, Combine olarak bilinen yaratık türü, Black Mesa hadisesi sonrasında dünya üzerinde sağladığı hakimiyeti perçinlemiştir. Ana karakterimiz ise babası ile son savunma babında bir örgüt kurmuştur. Yaratık ırkına karşı savaş devam ederken, Alyx Vance ve Dr. Eli Vance de laboratuvarlarında yaptıkları araştırmalar ile hayati önemi olan silahlar üreterek direniş hareketini destekliyor olacaklar.Metacritic ortalaması şu an için 92/ 100 olan Half-Life: Alyx için yayınlanan inceleme puanlarına ve oyunun ilk on yedi dakikasına aşağıdan bakabilirsiniz.Half-Life: Alyx İnceleme Puanları4Players.de - 90/ 100Destructoid - 9/ 10DualShockers - 10/ 10Game Informer - 9/ 10Gamereactor - 9/ 10GamesBeat - 80/ 100GameSpot - 9/ 10GamesRadar+ - 4.5/ 5GameStar - 92/ 100IGN - 10/ 10IGN Italia - 9/ 10Jeuxvideo.com - 18/ 20PC Gamer - 92/ 100PC Games - 80/ 100PCGamesN - 9/ 10PCWorld - 90/ 100Road to VR - 10/ 10Shacknews - 9/ 10Trusted Reviews - 90/ 100UploadVR - 5/ 5USgamer - 4.5/ 5VGC - 100/ 100Worth Playing - 9.8/ 10

Kaynak: Tamindir