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Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca görevden alınan, Iğdır'ın Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkemece tutuklandı.

27.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:45
Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca görevden alınan, Iğdır'ın Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkemece tutuklandı.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, 23 Mart'ta görevinden alınan, Halfeli Belediye Başkanı HDP'li Hasan Safa'nın yerine, Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Hasan Safa, aynı gün jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Safa, bugün adliyeye sevk edildi. Hasan Safa, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Safa, Halfeli, PKK, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Halfeli Belediye Başkanlığı görevinden alınan Hasan Safa tutuklandı - Haberler

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