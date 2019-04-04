Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak Mazbatasını Aldı

Kaynak: İHA

Halfeti Belediye Başkanı olan Şeref Albayrak, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Halfeti'den Belediye Başkanı adayı gösterdiği ve zafer elde ettiği Şeref Albayrak, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Halfeti hakimi Erhan Aktaş'tan belediye başkanlığı mazbatasını aldı. Yüksek Seçim Kurulu Müdürü Kamil Karadaş, Halfeti Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı Av. Canan Onur Seyyar'ın da hazır bulunduğu törende Şeref Albayrak mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Bütün Halfeti'nin belediye başkanı olacağını belirten Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm Halfeti'nin belediye başkanıyım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ilçemize hizmet edeceğiz. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var" diye konuştu. - ŞANLIURFA