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Halfeti'de bağ bozumu zamanı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bağ bozumunda toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle cevizli sucuğa dönüştürülüyor.

23.09.2019 16:52Halfeti'de bağ bozumu zamanı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bağ bozumunda toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle cevizli sucuğa dönüştürülüyor.
Sonbaharın gelmesiyle Halfeti'ye bağlı Ortayol Mahallesi sakinleri üzümler için hummalı çalışma yapıyor.
Toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle cevizli sucuğa dönüştürülüyor.
Mehmet Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinin başında cevizli sucuğun geldiğini söyledi.
Sucuğun hazırlanmasının zahmetli bir işlemden geçtiğini anlatan Vural, şöyle devam etti:
"Çizme giyerek torbadaki üzümleri ezilene kadar ayakla basıyoruz. Daha sonra sıkılan üzüm suyu yaklaşık 4-5 saat önce yüksek ateşte, daha sonra ise düşük ateşte kaynatılıyor. Kaynatılan üzüm suyunun rengini alınca bir kısmı pekmez yapılıyor. Diğer taraftan kazanlarla doldurulan üzüm suyu bir taraftan ateşte pişerken diğer taraftan içerisine konulan pasta unuyla sürekli karıştırılıyor."

Mehmet Vural, Şanlıurfa, Halfeti, Güncel

Kaynak: AA

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