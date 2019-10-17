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Halfeti'de okul servis sürücülerine eğitim

Halfeti'de okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

17.10.2019 14:38Halfeti'de okul servis sürücülerine eğitim
Halfeti'de okul servisi sürücülerine eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma ve polis ekipleri sürücülere bilgiler verdi.
Eğitimde, servis sürücülerinin daha bilinçli ve görev sorumluluğunda, okul servis araçları yönetmeliğine uygun davranarak sorunsuz bir eğitim ve öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulunuldu.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hanifi Şahin, okul öğrenci servislerinde okul taşıtı ve dur levhasının mutlaka olması gerektiğinin altını çizdi.
Trafik polisleri ve Jandarma Trafik timleri ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında okul servis araçlarını herhangi bir aksaklığa neden olmaması için yakından takip ettiklerini ifade eden Şahin, şehir içi özel taşımacılık yapan sürücülere de kanunlar hakkında uyarılarda bulunduklarını ifade etti.

Jandarma, Halfeti, Güncel

Kaynak: AA

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