Halfeti'de Polisler, Özel Öğrencileri Sevindirdi

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:46



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:46

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir grup polis, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla özel öğrencileri ziyaret etti.Halfeti İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Hasip Yılmaz, Ahmet Fatih Berk ve Ali Çoban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Yunus Emre Ortaokulunun özel eğitim sınıfına konuk oldu.Sınıf öğrencilerine polis şapkası ve arması hediye eden emniyet müdürlüğü personeli, öğrencilere beraberlerinde getirdikleri kek ve meyve suyu da ikram etti.Öğretmenler Arife Koç Işık ile Dilek Düzen, kendilerini unutmayan polislere teşekkür etti.Polis memuru Yılmaz, her insanın bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, buna göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.