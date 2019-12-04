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Halı fabrikasında yangın; 13 işçi dumandan etkilendi

GAZİANTEP'te, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasının atölye bölümünde yangın çıktı.

04.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:05Halı fabrikasında yangın; 13 işçi dumandan etkilendi

GAZİANTEP'te, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı fabrikasının atölye bölümünde yangın çıktı. Alevler, fabrika çalışanlarının müdahalesiyle söndürülürken, 13 işçi dumandan etkilendi.

Kentin 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki halı fabrikasının atölye bölümünde, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Halı makinesinden fazla ısınması nedeniyle çıktığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, fabrika çalışanlarının müdahalesiyle söndürülürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye görevlileri, soğutma çalışması başlatırken, sağlık ekibi de yangına müdahale sırasında 13 işçinin dumandan etkilendiğini belirledi. 6 işçiye ambulanslarda oksijen takviyesi yapılırken, 7 işçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Organize Sanayi Bölgesi, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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