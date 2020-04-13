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Halı ihracatçıları Kovid-19 salgını sonrası dönemden umutlu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında sektörün çok önemli yerlere geleceğini belirterek, "Emin olun salgın sonrasında siparişlere yetişemeyeceğimiz günler olacak.

13.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:04
Halı ihracatçıları Kovid-19 salgını sonrası dönemden umutlu
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında sektörün çok önemli yerlere geleceğini belirterek, "Emin olun salgın sonrasında siparişlere yetişemeyeceğimiz günler olacak." dedi.
Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ihracatçısının her zaman çeşitli zorluklara göğüs gererek gerek istihdam gerekse üretimi desteklediğini söyledi.
Salgınla beraber son yaşanan sürecin de sakinlikle geçirilmesi gerektiğini ifade eden Kaplan, "Halı sektörü mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 artışla 220 milyon 348 bin dolarlık ihracat yaptı, yılın ilk üç aylık döneminde de önceki yılın aynı dönemine oranla 14,1 artış yaşandı ve ihracatımız 658 milyon 717 bin dolara ulaştı. Bu da bizim gelecek adına umutlu olmamızı sağlıyor." diye konuştu.
Sektörün geleceğinden çok emin olduklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:
"Salgın sonrasında çok güzel günler gelecek, bundan endişemiz yok çünkü bu süreç geçici bir dönem. Salgın bittiğinde de piyasada alım noktasında büyük bir açlık olacak. Emin olun salgın sonrasında siparişlere yetişemeyeceğimiz günler olacak. O yüzden bu süreçte sabırlı olup yüksek moralli olmalıyız."
Herkese "evde kal" çağrısı yapan Kaplan, şöyle devam etti:
"Dünya genelinde yaşanan salgından korunmak için hepimizin alınan önlemlere uyması ve bakanlıkların yaptığı uyarıları dikkate almamız gerekiyor. Şu an bizim yapmamız gereken devletin 'evde kal' çağrılarına uymak ve süreci desteklemek. Ben herkesi 2 hafta daha evde kalmaya davet ediyorum. Salgın bittiğinde çok güzel işler yapacağız. Dediğim gibi siparişlere bile yetişemeyeceğimiz günler olacak ama şimdi sabırlı olup evden çıkmama zamanı."

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Türkiye, Ekonomi
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