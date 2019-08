Halı ihracatında Temmuz bereketi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Temmuz 2019 ihracat rakamının 151 milyon 124 bin dolar olduğunu açıkladı. Kaplan, Ocak-Temmuz döneminde ise bölgeden 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini vurguladı.



Ocak-Temmuz dönemindeki 6 aylık süreçte bölgeden 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, Temmuz 2019'da ise ihracat rakamının 151 milyon 124 bin dolar olduğunu belirtti.



Kaplan, sektörel birlikteliğin sağlanması halinde Gaziantep'in dünyanın en büyük halı üreten kenti unvanını koruyabileceğini ifade ederek, "Sektörümüzün bütün paydaşlarıyla lideri olduğumuz makine halısında sürdürülebilir liderlik için ortak hareket etmek zorundayız, sektörel birlikteliğin sağlanabilmesi için çalışıyoruz" dedi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde Ahmet Kaplan Başkanlığında toplanan GAHİB yönetim kurulu üyeleri Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek sektörle ilgili sorunları masaya yatırdı. Yürütülmekte olan projelerin de tartışıldığı toplantıda yeni pazarlara yönelik yapılacak çalışmalar konusunda da karşılıklı fikir alış verişi yapıldı. Yılın yedinci ayında da halı ihracatında artışın devam ettiğini ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Ocak-Temmuz döneminde bölgeden toplam 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek Temmuz ayında 151 milyon 124 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade ederek üretici ve ihracatçıları kutladı.



"Sektörel liderliğimizi korumak zorundayız"



GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan yaptığı değerlendirmede, "Makine halısı üretiminin merkezi ve dünyanın en fazla halı üreten ülkesi olarak konumumuzu koruyoruz. Yılın yedi aylık sürecinde 922 milyon 406 bin dolarlık halı ihracatı yaparak bir önceki döneme oranla yüzde 10.3'lük artışla ihracatımızı yükselttik. Temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 20,3'lük artışla 151 milyon 124 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Emeği geçen üretici ve ihracatçılarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.



"Halı ihracatında Ortadoğu, Avrupa ve ABD en büyük pazarlar"



Makine halısı ihracatında en büyük pazarlar arasında ilk üç sırada Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin geldiğini ifade eden GAHİB Başkanı Kaplan, "Mevcut pazarlarımızı koruyarak ve geliştirerek yeni pazar arayışlarımız sürüyor. Son bir yıllık süreçte ülke olarak ürettiğimiz halılarımızı toplam 179 ülkeye ihraç ettik. Ortadoğu ülkeleri, Amerika ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri en fazla makine halısı ihracatı yapılan ülke grupları arasında yer alırken en fazla halı ihracatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Birleşik Krallık, Libya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Kuveyt'tir. İhracatı gerçekleştirilen mal grupları arasında ise Türkiye genelindeki toplam halı ihracatının yüzde 84,1'lik dilimini makine halısı, yüzde 13,6'lık dilimini tufte halı, yüzde 2'lik dilimini ise el halıları oluştururken, yüzde 0,3'lük bölümünü kilimler oluşturuyor. İhracat rakamlarımıza Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleri bazında bakıldığında ise Türkiye'nin ilk yedi aylık halı ihracatının yüzde 65,9'u Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığını görüyoruz. Birliklerimizin son on iki aylık ihracat rakamı ise Ağustos 2018-Temmuz 2019 dönemi olarak 1 milyar 592 milyon 553 bin dolardır. Halı ihracatındaki artış her ay periyodik olarak devam etmekte, yenilikçi ürünlerimizle dünya pazarlarındaki ağırlığımızı her geçen gün daha fazla hissettirmekteyiz" ifadelerine yer verdi.



"Eğitimli insan iş gücü en büyük önceliğimiz"



Sektöre yetenekli gençlerin kazandırılması yönünde önemli çalışmalara imza atıldığının da altını çizen Kaplan, "Türkiye makine halısında dünya üretiminin büyük bir bölümü gerçekleştirerek rakipsiz olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak bu liderliği sürdürülebilir hale getirmek zorundayız. Devraldığımız bu mirası gelecek nesillere daha çok büyüterek ve geliştirerek devretmek bütün sektör temsilcilerimizin ortak görevi. Sektöre gençlerimizi kazandırmak için eğitim alanında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Meslek liselerinde makine halısı bölümü, desen tasarım bölümü ve sektörümüzle ilgili diğer bölümleri açtırabilmek var olanların ise müfredat ve donanım olarak güncellenmesi için milli eğitim müdürlüğümüzle koordineli olarak çalışıyoruz. GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulun bünyesinde bu yıl sektörümüzle ilgili bölümler açıldı ve öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. GAİB bünyesinde GAHİB tarafından açılan Dış Ticaret Uzmanlık Kursları büyük ilgi görürken desen tasarım kurslarımıza da yetenekli gençlerimizin ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Üniversite sanayi işbirliğini önemsiyoruz ve sektörümüzle ilgili bir çok konuda üniversitelerimizle ortak hareket etmeye çalışıyoruz. Son olarak bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz desen tasarım yarışmasında finale kalan 20 eserin halı olarak dokunması için firmalarımız dokuma işlemlerini başlattı. Eğitim ve eğitimli insan iş gücü en önemli önceliğimiz" şeklinde konuştu.



"Sektörel birlikteliğimiz sağlamak zorundayız"



Sektörel birlikteliğin sağlanmasının makine halısı lideri Türkiye için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken GAHİB Başkanı Kaplan, "Makine halısı üretiminde lider bizleriz ve kendi kendimizin en büyük rakibiyiz. Bu rekabet gelecekte liderliğimizi tehlikeye sokacak büyüklükte devam ederken hepimizin ortak hareket ederek bu aşırı rekabete son vermesi, sektörel birlikteliğin sağlanmasına destek verilmesi gerekiyor. Firmalar arasındaki iç rekabetin dışarıya yansıması firmalarımızın, kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine de büyük zararlar veriyor. Birlik olarak sektörel birlikteliği sağlamak için çağrı yapıyoruz. Firmalarımızla yakından görüşerek ortak bir noktada buluşulması ve dış pazarlarda ortak hareket edilmesi için büyük çabalar gösteriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA