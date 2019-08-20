Haberler» 3. Sayfa» Haber

Halı saha hırsızı tutuklandı

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve tüzel kişi tarafından işletilen halı sahaya ait soyunma odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

20.08.2019 10:40 Halı saha hırsızı tutuklandı
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı ve tüzel kişi tarafından işletilen halı sahaya ait soyunma odasına girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı halı sahaya ait kapısı kilitli soyunma odasına açık olan pencereden girerek 9 kişiye ait 3 bin 870 lira, 100 dolar ve farklı markalarda toplam 6 adet cep telefonunun çalınması sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlığı yabancı uyruklu S.M.'nin yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan S.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:03   Edirne'de göçmene geçit yok; 3 günde 489 kaçak göçmen
11:03   Gürbulak'ta 234 kilo eroin ele geçirildi
11:00   "Kanım şifa" diyerek insanlara kanını içirmiş
10:58   Yol kontrolünde yakalanan kaçak balıkçılara para cezası
10:58   Kastamonu'da Ilgaz Dağı geçidinde otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
10:58   Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü
10:57   (Özel) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nde asker uğurlama terörü kamerada