Halı Saha Maçı Sonrası Kalp Krizi Geçirip Öldü

ANTALYA'da halı saha maçı sonrası evinde duş alırken kalp krizi geçiren Suphi Katar
(36), yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Kepez
ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarlarında sebze ve meyve satarak geçimini sağlayan Suphi Katar, arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçı sonrası geldiği evinde duş alırken aniden fenalaştı. Ailesi tarafından Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne götürülen Suphi Katar, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Katar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu
morgunda yapılan otopsinin ardından bugün Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Antalya
15 Kasım 2018 Perşembe 11:45