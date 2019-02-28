28 Şubat 2019, 10:41
»»

Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı

Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha maçına erken gelen Savcı, sahada top oynayan 14 öğretmeni sahadan çıkarmak istedi. Öğretmenlerden olumsuz yanıt alan Savcı, polis çağırtarak öğretmenleri gözaltına aldırdı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 14 öğretmenin hukuksuz bir şekilde savcı tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

27.02.2019 Çarşamba akşamı saat 21.00-22.00 saatleri arasında halı saha maçı olan öğretmenler maç saatinde halı sahaya girdi. Daha sonra içlerinde Çermik savcısının da olduğu başka bir grup, maç saatleri 22.00 - 23.00 olmasına rağmen onlar da maça 1 saat erken geldi.

Kendi saatlerinin 21.00 - 22.00 olduğunu düşünen Savcı, arkadaşlarıyla birlikte sahaya girip, maç oynayan öğretmenleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine araya giren halı saha yetkilileri Savcı ve arkadaşlarını dışarı alıyor.

SAVCI POLİSİ ÇAĞIRIP KİMLİK KONTROLÜ YAPTIRDI

Öğretmenlerin maça başlamasından kısa bir süre sonra savcının emniyet yetkililerini çağırmasıyla maç devam ederken kimlik tespiti yapılacağının söylenmesiyle maç yarıda kesildi. O sırada kimlikleri yanında olmayan öğretmenler polis otolarını bindirilip İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 1 saate yakın emniyette bekletilen öğretmenler daha sonra serbest bırakıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olay üzerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medyada bir açıklama yaparak, öğretmenlerin sahipsiz olmadığını belirttiler.

Çermik, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (29)
DOBRA: korkuyoruz arkadaş yorum yapmaya bile
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: SAVC DERHAL GÖRVDEN ALINSIN
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
TYC: Türkiye ye hoşgeldiniz :) açıklama şu şekilde olacak, saha içindeki şahıslardan şüphelendik, kimlik sorduk, üzerlerinden kimlik çıkmadı, aldık götürdük. . . sonra saha boş kaldı bizde 2 saat maç yaptık (bu kısım olmaz tabi)
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ZAZA: Neyine güveniyorum o savcı sizce?????
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DOĞRUYSA GÖREVDEN ALINMALI: Savcı bunu yaptıysa pes doğrusu.Hemen görevden alınmalı.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın