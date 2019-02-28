Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 14 öğretmenin hukuksuz bir şekilde savcı tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

27.02.2019 Çarşamba akşamı saat 21.00-22.00 saatleri arasında halı saha maçı olan öğretmenler maç saatinde halı sahaya girdi. Daha sonra içlerinde Çermik savcısının da olduğu başka bir grup, maç saatleri 22.00 - 23.00 olmasına rağmen onlar da maça 1 saat erken geldi.

Kendi saatlerinin 21.00 - 22.00 olduğunu düşünen Savcı, arkadaşlarıyla birlikte sahaya girip, maç oynayan öğretmenleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine araya giren halı saha yetkilileri Savcı ve arkadaşlarını dışarı alıyor.

SAVCI POLİSİ ÇAĞIRIP KİMLİK KONTROLÜ YAPTIRDI

Öğretmenlerin maça başlamasından kısa bir süre sonra savcının emniyet yetkililerini çağırmasıyla maç devam ederken kimlik tespiti yapılacağının söylenmesiyle maç yarıda kesildi. O sırada kimlikleri yanında olmayan öğretmenler polis otolarını bindirilip İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 1 saate yakın emniyette bekletilen öğretmenler daha sonra serbest bırakıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olay üzerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medyada bir açıklama yaparak, öğretmenlerin sahipsiz olmadığını belirttiler.