Halı saha maçından sonra bıçaklandı
İZMİT'te, halı saha maçından çıkan B.A. (19), arkasından gelen kişi tarafından bacağından bıçaklandı.
12.03.2020 00:37 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:37
İZMİT'te, halı saha maçından çıkan B.A. (19), arkasından gelen kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı genç ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde İzmit Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. halı saha maçından çıktıktan sonra cadde üzerinde yürümeye başladı. Bu sırada B.A. arkasından gelen bir kişi tarafından bacağından bıçaklandı. B.A.'yı bıçaklayan kişi olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan B.A.'yı hastaneye kaldırdı. B.A. tedaviye alınırken, polis ekipleri olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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