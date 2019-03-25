- Halı saha tesislerinde korkutan yangın
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir halı saha tesisinin kafeteryasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Malkara 14 Kasım Staduyumu yanında bulunan bir halı saha tesisine ait kafeteryada, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.Yangın sonrası kafeteryanın arka kısmı kısmı küle döndü.Olay yerine gelen Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, işletme sahibine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Tekirdağ, İtfaiye, Malkara, Yerel
Kaynak: İHA